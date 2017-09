Regie: Alain Gomis | mit: Véro Tshanda Beya, Gaetan Claudia, Papi Mpaka

Frankreich, Senegal 2017 | OmU | 123 Min.

Félicité ist Sängerin und tritt jeden Abend in einer Bar in Kinshasa auf. Sobald sie singt, scheint sie die Welt um sich herum zu vergessen. Es sind rauschhafte Nächte, denn Félicités Musik hypnotisiert und bewegt ihr Publikum. Als ihr Sohn nach einem schweren Unfall im Krankenhaus liegt und dringend operiert werden muss, versucht sie das dafür notwendige Geld aufzutreiben. Sie begibt sich auf eine atemlose Reise durch die kongolesische Metropole zwischen Armut und dekadentem Reichtum. Unterstützung bekommt sie von Tabu, einem zwielichtigen Stammgast der Bar. Er ist es auch, der Félicités Sohn nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus der Lethargie entreißt und ihn zurück ins Leben führt. Die Umstände habe diese drei unterschiedlichen Menschen zu einer Schicksalsgemeinschaft gemacht. Félicités karge Wohnung mit dem permanent kaputten Kühlschrank wird zum utopischen Ort in einem Land, das für die meisten seiner Einwohner keine Hoffnung bereithält…



67. Internationale Film Festspiele Berlin - Silberner Bär - Großer Preis der Jury



"… einer der wenigen Berlinale-Wettbewerbsfilme, der das Versprechen von Kino einlöst: in fremde Welten zu verführen." (Die Zeit)