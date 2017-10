Regie: Fernando Colomo | mit: Fernando Colomo, Olivia Delcán

Spanien 2015 | OmU | 101 Min.

Der nicht mehr ganz junge Werbefilmer Fernando besucht seinen Freund Miguel Angel auf der Insel Menorca. Endlich mal dem Alltag in Madrid entfliehen. Im Haus ist zu wenig Platz und so quartiert Miguel Angel den alten Freund bei seiner Künstlerfreundin Nuria ein. Bei ihr fühlt sich Fernando wieder jung, verliebt sich und plötzlich gerät alles durcheinander. Nuria muss die Insel verlassen und Fernando freundet sich mit Olivia, Miguel Angels Tochter an, die gerade selbst einige amouröse Konflikte zu lösen hat.

Eine temporeiche, leichte Beziehungskomödie aus Spanien. Ausgezeichnet mit spanischen Filmpreisen und erstmals in Freiburg zu sehen.

Reihe: Freiburger Erstaufführungen