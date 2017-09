Regie: Abbas Kiarostami | Buch: Abbas Kiarostami | mit: Behzad Dorani, Noghre Asadi, Roushan Karam Elmi

Iran 1999 | OmU | 118 Min.

Kiarostamis herausragendes Filmgedicht über Liebe, Landschaft und Tod: Ein Fernsehjournalist reist mit seinem Team in ein kurdisches Bergdorf, um dort eine seltene Trauerzeremonie festzuhalten. Doch die alte Frau, die das Team für die Dreharbeiten ins Auge genommen hat, lässt sich mehr Zeit als erwartet mit dem Sterben. Man bekommt sie selbst nie zu Gesicht, jedoch die ein und aus gehenden Verwandten, deren Aktivitäten so gar nicht nach einem nahen Trauerfall aussehen. Aus der absurden Wartesituation entwickelt sich so eine kluge und humorvolle Geschichte, die das Leben und die Langsamkeit preist, die sich gegen die Sensationsgier behaupten.

Reihe: TODSICHER - LETZTE REISE UNGEWISS