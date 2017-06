Regie: Pan Nalin

Indien/Deutschland 2015 | DF | 115 Min.

Anlässlich ihrer bislang geheim gehaltenen Hochzeit lädt die Modefotografin Frieda ihre besten Freundinnen zu sich nach Goa ein. Aus ganz Indien reisen die Frauen an und verbringen gemeinsam die letzten Tage vor der Trauung. Es beginnt eine Achterbahnfahrt der Gefühle, schließlich gibt es Einiges zu lachen, zu weinen und zu bequatschen.



Immer wieder werden Themen aufgegriffen, die sich durch die gesamte indische Gesellschaft ziehen. Letztlich fällt der Fokus auf die weibliche Selbstbestimmung, welche diese sieben emanzipierten Frauen als so notwendig erachten. Dass dies in dem Land, in dem sie leben, noch längst keine Selbstverständlichkeit ist, wird ihnen durch ein schreckliches Ereignis vor Augen geführt.

Ein Film der berührt, mit opulenten Bildern und starken Frauen

Reihe: 27. FREIBURGER LESBENFILMTAGE