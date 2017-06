Regie: Deb Shoval

USA 2016 | OmU | 85 Min.

Joey ist 19. Sie lebt in einer verschlafenen Kleinstadt in Pennsylvania, hat gerade die Highschool fertig und weiß noch nicht so recht, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Momentan jobbt sie als Eisverkäuferin, aber vielleicht sollte sie besser zur Army gehen?

Doch als sie Rayna kennenlernt, kommt plötzlich Bewegung in ihr Leben.

Rayna ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern – vor allem aber lebhaft, sexy, unerschrocken und einsam. Joey ist total hingerissen und lässt sich gerne verführen. Sie träumt davon, mit Rayna durchzubrennen…

AWOL ist der militärische Ausdruck für „absent without leave“, also unerlaubt abwesend.