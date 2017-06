Regie: Maysaloun Hamoud

Israel/Frankreich 2016 | OmU | 102 Min.

Laila, Salma und Nur – Palästinenserinnen in Israel – leben zusammen in einer WG im hippen Tel Aviv. Ihre kulturelle und religiöse Isolation in der israelischen Stadt ist jedoch die einzige Gemeinsamkeit, die die drei Frauen haben: Laila ist eine selbstbewusste Anwältin, die gerne Partys feiert. Die lesbische DJ Salma arbeitet in einer Bar und die religiöse Nur, eine fleißige Uni-Studentin, die unter der Fuchtel ihres konservativen Verlobten steht.

Alles, was zwischen den drei so unterschiedlichen Frauen stehen könnte, tritt in den Hintergrund, als es darum geht, für etwas zu kämpfen, worum Frauen auch heute immer noch kämpfen müssen: nämlich selbstbestimmt zu leben.

"In Between" ist das Spielfilmdebüt der arabisch-israelischen Regisseurin Maysaloun Hamoud.