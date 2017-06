Regie: Cecilia Valenzuela Gioia

Argentinien 2017 | OmU und OmeU | 64 Min.

Lucía, eine 21-jährige Filmstudentin, leidet an Angstattacken. Als sie einen Winter in ihrer Heimatstadt Salta verbringt, begegnet sie Olivia – und mit ihr entdeckt Lucia ihre Umgebung wieder ganz neu. Sie beginnt, die Welt und die Menschen mit anderen Augen zu sehen und kann so schließlich zu sich selbst finden und sich von ihrer Vergangenheit befreien.

Cecilia Valenzuela Gioia wurde 1992 in einer kleinen nordargentinischen Stadt geboren. Nach ihrem Filmstudium an der Universität von Cordoba hat sie mit „A Winter to Remember“ ihren ersten Spielfilm realisiert.

Sie spielt – besonders eindrucksvoll – auch die Hauptrolle in dem autobiografisch basierten Film.