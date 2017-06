Regie: April Mullen

Kanada 2016 | OmU | 92 Min.

Dallas liebt ihre Freiheit. Die Arbeit als selbstständige Dachdeckerin gibt ihr genügend Unabhängigkeit, um ein schickes Loft in Chicago zu bewohnen, nach der Arbeit in teuren Bars abzuhängen und jedes Wochenende eine andere Frau abzuschleppen.

Bei einem ihrer Aufträge beobachtet sie zufällig die attraktive Moderedakteurin Jasmine, deren Verlobter gerade zu einer Geschäftsreise aufbricht. Dallas fühlt sich sofort magisch von Jasmine angezogen … Kurz darauf begegnen sich die beiden in einer Bar wieder und beginnen eine leidenschaftliche Affäre.

Die kanadische Regisseurin April Mullen nimmt uns mit auf eine sinnliche Reise durch das Wochenende von Dallas und Jasmine.



Der Film wurde mit einer reinen Frauencrew gedreht und wartet mit äußerst attraktiven Darstellerinnen auf, darunter Tänzerin und Schauspielerin Natalie Krill und die Schwedin Erika Linder, die oft auch als Männermodel auftritt.