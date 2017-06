Regie: Carla Cavina

Puerto Rico/Venezuela 2017 | OmU | 113 Min.

Nach sieben Jahren in der Fremde kommt Astrophysikerin Teresa nach Puerto Rico zurück, um der Familie von ihrer baldigen Hochzeit zu erzählen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn Teresa will ihre Kollegin Daniela heiraten. Also verschweigt sie zunächst dieses kleine Detail … Dabei bleibt Teresa nicht mehr viel Zeit, denn Ihre Angebetete will das Aufgebot bestellen.

Aber eigentlich haben auch alle anderen Familienmitglieder so ihre Geheimnisse … und je länger Teresa zuhause ist, desto mehr rückt ein anderes Problem in den Vordergrund, bei dem die Familie zusammenhalten muss: Die Hühnerfarm ihres Vaters steht vor dem Ruin. Da kann Frau auch als Vegetarierin nicht zurückstehen.

Am Ende ist Blut dicker als Hühnerkacke und letztlich rauft sich die Familie zusammen.