Ama

Emilie Almaida, Liang Huang, Mansoureh Kamari, Julie Robert, Juliette Peuportier, Tony Unser | Frankreich 2015 | 3 min | Animation | engl. OF

Evelyn taucht mit einer schönen Unbekannten nach Perlen. Alles nur ein Traum?



Brix and the Bitch

Nico Raineau | USA 2015 | 10 min | engl. OF

Blutig, aber gut. Nix für zartbesaitete.



Etage X

Francy Fabritz | Deutschland 2016 | 14 min | dt. OF

Zwei Frauen bleiben im Aufzug stecken und finden eine kreative Lösung für ein dringliches Problem …



Gabber Lover

Anna Cazenave-Cambet | Frankreich 2016 | 13 min | franz. OF mit engl. UT

Südfrankreich in den frühen 2000er Jahren. Gabber ist ein Lebensgefühl und Mila, 13 Jahre, liebt diese Musik, das Tanzen, sie liebt Motorräder und sie liebt Laurie …



Little Doll

Kate Dolan | Irland 2016 | 12 min | engl. OF

Die 9-jährige Eleonore ist bei Alex auf eine Pyjama-Party eingeladen. Werden die anderen merken, dass …



Nasser

Melissa Martens | Niederlande 2015 | 19 min | niederl. OF mit engl. UT

Die 13-jährige Nassira wird von ihren Freunden Nasser genannt, denn sie fühlt sich anders als die anderen Mädchen.



Oh-be-joyful

Susan Jacobson | GB 2015 | 13 min | engl. OF

Die schüchterne Sophie kümmert sich um ihre schwerkranke Großmutter Rita – oder ist es doch eher anders herum?



Partners

Joey Ally | USA 2015 | 7 min | engl. OF

Zu viel Beziehung. Zu wenig Sex.



Vamonos

Marvin Lemus | USA 2015 | 12 min | engl. OF

Hopes Trauer über den Tod ihrer Freundin Mac ist groß. Sie möchte ihr noch einen letzten Wunsch erfüllen