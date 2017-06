Regie: Pepa San Martin

Chile/Argentinien 2016 | OmU | 88 Min.

„Also ... küssen deine Mama und Lia sich in der Öffentlichkeit?“

„Manchmal. Nicht so häufig.“

Seit der Trennung ihrer Eltern lebt Sara mit ihrer jüngeren Schwester bei der Mutter, die jetzt mit einer Frau zusammen ist. Für Sara ist die Beziehung der beiden Frauen nichts Besonderes. Doch nicht alle sehen es so, insbesondere ihr Vater hat Bedenken. Als Saras 13. Geburtstag ansteht, ist sie überfordert: die erste Verliebtheit, ein Körper, der sich verändert, und jetzt auch noch Loyalitätskonflikte mit den Eltern – das alles wirkt falsch.