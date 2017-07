Regie: Pablo Larrain

Chile 2012 | OmU | 118 Min.

Unter Zuhilfenahme von Originalmaterial zeigt 'No!' die Arbeit an der Werbekampag-ne der Gegner Augusto Pinochets im Vor-feld des nationalen Referendums über die Verlängerung der Amtszeit Pinochets um weitere acht Jahre im Jahr 1988. Der Werbefachmann René Saavedra (Gael García Bernal) wird von der Vereinigung der Oppositionellen als Berater für die Kampagne engagiert. Mit klassischen Strategien der Werbebranche versucht er, der scheinbar übermäch-tigen Militär-Junta Paroli zu bieten. Am Ende verliert Pinochet gegen alle Erwartungen die Abstimmung mit 44 zu 56 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Reihe: 40 Jahre Radio Dreyeckland