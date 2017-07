Muthivhi Khathutshelo Moses spricht über seine Erfahrungen in Deutschland und Freiburg und liest aus seinem Freiburgroman „Love Has (No) Boundaries“!!!

Ist Liebe wirklich frei von Grenzen und Einschränkungen, die durch Zuschreibungen in Bezug auf Herkunft und soziale Schicht entstehen? Zum Nachdenken über diese Fragen denkt Muthivhi Khatutshelo Moses Roman „Love Has (No) Boundaries“ an. Und zwar konkret anhand einer beispielhaften, in Freiburg handelnden Geschichte!

Gespräch und Lesung auf deutsch und englisch am 09.07., 19:00

Reihe: HERE AND BLACK