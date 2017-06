27. FREIBURGER LESBENFILMTAGE



Es ist wieder so weit. Die Freiburger Lesbenfilmtage finden dieses Jahr bereits in ihrer 27. Ausgabe statt.

An fünf Tagen zeigen wir 31 Filme aus 19 Ländern – sechs davon sind in Freiburg als Deutschlandpremiere zu sehen. Auch dieses Jahr vergeben wir wieder zwei Publikumspreise: die »Goldene Tanna« für den besten Langfilm und den besten Kurzfilm.

Das Festival startet am Mittwoch mit Signature Move, einer amüsanten Culture-Clash-Komödie in der Zaynab, eine Chicagoer Rechtsanwältin mit pakistanischen Wurzeln, ihrer Mutter zwei Geheimnisse beichten muss: Sie liebt Frauen – und Wrestling.

Am Freitag sind die Regisseurin Catharina Göldner und die Hauptdarstellerin Katharina Behrens von Kosmonautensehnsucht zu Gast. Der Film begleitet die Theaterinspizientin Miriam: Da die Kosmonautin auf sich warten lässt, geht sie aktiv auf die Suche nach der großen Liebe – auch mit Hilfe der Astrologie. One Million Happy Nows beschäftigt sich einfühlsam mit der Entwicklung einer Beziehung im Umbruch: Alzheimer ist eine Krankheit, die das gesamte Umfeld betrifft. Und In Between schildert das Leben von drei Frauen, die in Tel Aviv in einer WG zusammenwohnen – trotz ihrer Unterschiedlichkeit vereint sie ihr Kampf um ein selbstbestimmtes Leben.

Small Talk zeigt die Auseinandersetzung einer Tochter mit ihrer lesbischen Mutter in Taiwan und gewann den Doku-Teddy auf der Berlinale 2017. Der österreichische Film Siebzehn erzählt von der ersten großen Liebe, den tiefen Sehnsüchten und der Suche nach der eigenen Identität. Er erhielt im Januar 2017 den Max Ophüls Preis, Elisabeth Wabitsch wurde als beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet.



Erstmals werden dieses Jahr auch Filme in einer zweiten Spielstätte zu sehen sein: Am Donnerstag und Sonntag laufen zusätzlich zum Kommunalen Kino auch Filme im Kulturaggregat: hilda5.

Dieses Jahr wird die große Frauen-Film-Party erstmals in der Wodanhalle (Leo-Wohleb-Straße 4, am Ganter-Biergarten) steigen; am Freitag, den 16. Juni, kann die ganze Nacht durchgetanzt werden.



Mehr Infos unter www.freiburger-lesbenfilmtage.de

Reihe: 27. FREIBURGER LESBENFILMTAGE