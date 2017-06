Regie: verschiedene

90 Min.

In diesem Jahr wandern wir durch das Institutsviertel. Zwischen Stefan-Meier-Straße und Habsburger Straße drängen sich die Naturwissenschaftler dicht an dicht. Mediziner, Physiker, Biologen und viele mehr. All diese Disziplinen liefern Anknüpfungspunkte für ein weiteres vielfältiges und unterhaltsames Kurzfilmprogramm, das an verschiedenen Wänden des Stadtteils zu sehen sein wird. Den Startpunkt der Filmwanderung erfahrt Ihr rechtzeitig auf www.koki-freiburg.de, auf den Seiten des Studierendenwerks und auf der Facebookseite von Living Walls – leinwandfreie Kinowanderung.

In Kooperation mit dem Studierendenwerk Freiburg-Schwarzwald

Reihe: LIVING WALLS - LEINWANDFREIE KINOWANDERUNG