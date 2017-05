Regie: Brillante Mendoza | mit: Coco Martin, Julio Diaz, Mercedes Cabral

Philippinen 2009 | OmU | 105 Min.

Ein neuer Tag in Manila: Der junge, in bescheidenen Verhältnissen lebende Polizeistudent Peping heiratet am Morgen seine Verlobte Cecille, mit der er bereits ein Kind hat. Nach der kleinen Feier in einem Restaurant und dem Unterricht in der Polizeischule treibt er am Abend Schutzgeld für seine korrupten Vorgesetzten ein, um seinen Unterhalt etwas aufzubessern. Doch heute wird er dazu aufgefordert, bei einer besonderen Aktion dabei zu sein. Arglos willigt er ein, aber als die Gruppe die junge Prostituierte Madonna kidnappt, muss Peping schnell erkennen, dass dies eine Erfahrung sein wird, die ihn an den Rand seiner moralischen Integrität bringen wird. Wird er seine Unschuld bewahren können oder zum Mittäter werden?

KINATAY war mit seinen drastischen Gewaltdarstellungen der Skandal des Filmfestivals von Cannes 2009, seine Auszeichnung mit der Goldenen Palme für die beste Regie war hochkontrovers.