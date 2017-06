Regie: Chepo Yuvanc | mit: Achim Freund, Erika Hotzen, Kaija Ledergerber u.a.

Deutschland 2017 | 80 Min.

Eine alte Frau, die sich nach dem Tod ihres Ehemannes nicht mehr auf die Straße unter die Menschen traut und in selbst gewählter Isolation lebt. Ein "entsorgter Vater", dem das eigene Kind verwehrt wird. Ein junges Paar, dessen Beziehung sich in Streit und Gewalt erschöpft. Drei Jugendliche, die sich mit Drogen und Alkohol einen schönen Abend machen wollen, der gewaltsam endet. Der Episodenfilm des Freiburger Filmemachers Chepo Yuvanc versucht eine Antwort auf die Frage zu finden, was es braucht, damit der Mensch zum empathielosen Gewalttäter wird. Mit wenig Budget und großer Leidenschaft hat Regisseur Yuvanc einen weiteren Langfilm geschaffen, den er heute dem Freiburger Publikum präsentieren wird.

Reihe: Freiburger Produktion