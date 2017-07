HERE AND BLACK | Kinderkino

Regie: Lucien Jean-Baptiste

F 2009 | DF | 90 Min.

Jean-Gabriel, ein liebenswerter Kindskopf aus der Karibik, träumt mit seinen Kumpeln in der Kneipe von Starruhm, statt sich um Arbeit zu kümmern. Und er verspricht vollmundig Frau und Kindern den ersten Skiurlaub ihres Lebens - obwohl er gerade das letzte Geld verwettet hat! Seiner Frau Suzy reicht's: "Schau diesmal zu, wie Du ohne mich zurecht kommst!" Jetzt muss Jean-Gabriel mit viel Witz und mehr Glück als Verstand sein Versprechen wahr machen - sonst hat er seine Frau zum letzten Mal gesehen. Seine List: Er lädt Oma zum Urlaub mit den Enkeln ein. Aber die, eine Frau wie ein Wirbelsturm, denkt gar nicht daran, sich einfach vor den Karren spannen zu lassen …



empfohlen ab 8 Jahren für die ganze Familie

Buchbar für Schulkinoveranstaltungen in Kombination mit dem Besuch der Ausstellung Homestory Deutschland. Anfragen an johanna.metzler@koki-freiburg.de

Reihen: HERE AND BLACK