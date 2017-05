Regie: Laura Israel | mit: Robert Frank, June Leaf

USA, Frankreich, Kanada 2015 | 82 Min.

Robert Frank wurde in Zürich geboren als Kind einer Schweizerin und eines deutsch-jüdischen Vaters. 1947 emigrierte er in die USA und veröffentlichte bald seine ersten Fotobände. Als "The Americans" 1959 erschien, schrieb Jack Kerouac das Vorwort. Doch wenige Kritiker verstanden zunächst die bahnbrechende Kunst Franks. Robert Frank wandte sich phasenweise von der Fotographie ab und drehte Filme wie "Pull my Daisy" mit den Beat Poets Allen Ginsberg und Gregory Corso. Walker Evans, Patti Smith, William S. Burroughs und Edward Lachmann - zahlreiche Kunstschaffende, die die zweite Hälfte des 20. Jahrunderts prägten, suchten die Zusammenarbeit mit dem stilbildenden Künstler. Die Filmemacherin Laura Israel suchte den heute 92-jährigen Robert Frank auf und sprach mit ihm über seine Kunst und die Stationen seines Lebens. »Don't Blink – Robert Frank« zeigt einen anfangs verkannten Giganten der Fotokunst, der sich trotz persönlicher Schicksalsschläge bis ins hohe Alter seinen Sinn für Humor und einen unkonventionellen Blick auf die Welt bewahrt hat.

Reihe: Freiburger Erstaufführungen