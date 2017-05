Regie: Iris Zaki | Buch: Iris Zaki

Grossbritannien / Israel 2015 | OmeU | 36 Min.

Die jüdische Filmemacherin Iris Zaki heuert bei einem Frauenfriseursalon in Wadi NisNas, einem quirligen christlich-arabischen Viertel Haifas an. Hierher kommen die unterschiedlichsten Frauen des Quartiers. Während sich die arabischen und israelischen Frauen von ihr entspannt die Haare waschen lassen, reden diese offen und ehrlich über den neuesten Klatsch, aber auch über das jüdisch-arabische Zusammenleben in Israel oder über die Liebe und das Leben. Ein kleiner Film mit großer Botschaft und lustigen Momenten.

Reihe: freiburger film forum