Regie: Paolo Virzì | mit: Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi

Italien, Frankreich 2013 | OmU | 111 Min.

Dank kluger Finanzspekulationen führen Giovanni und Carla Bernaschi gemeinsam mit ihrem Sohn Massimiliano ein luxuriöses Leben.

Ganz anders sieht es bei den Ossolas aus: Während Ehemann Dino zwar sehr bemüht, aber doch erfolgslos als Immobilienmakler arbeitet, ist seine Frau Roberta mit Zwillingen schwanger. Die Familie steht kurz vor dem Bankrott.

All ihre finanziellen Sorgen könnten jedoch mit einem Schlag durch den Einkauf in den Hedgefonds der Bernaschis weggewischt werden. Bereits die Beziehung zwischen Massimiliano und Dinos Tochter aus erster Ehe verbindet die unterschiedlichen Familien – doch der Unfall eines Radfahrers an Heiligabend ändert schließlich alles…

IL CAPITALE UMANO wurde mit dem DAVID DI DONATELLO beim italienischen Filmpreis als bester Film ausgezeichnet. Der Film gewann in sechs weiteren Kategorien, u.a beste Darstellerin und beste Nebendarsteller.

In Kooperation mit Centro Culturale Italiano Freiburg.

Reihe: Italienisches Kino - Paolom Virzi