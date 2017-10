Regie: Liwaa Yazji

Syrien 2014 | OmU | 63 Min.

„Als die Bomben kamen, war das erste, was wir taten, wegzulaufen. Später erinnerten wir uns daran, nicht zurückgeschaut zu haben. Wir haben uns nicht verabschieden können, von unserem Heim, unseren Erinnerungen, unseren Fotos und dem Leben, das in ihnen wohnte. Unbehaust wie diese Räume sind wir geworden, mit unseren hastig gepackten Sachen, und den vergessenen Dingen, die uns nun heimsuchen.“ Der Flucht und Vertreibung aus Syrien folgt das ungewisse Dasein in einem physischen und mentalen Nirgendwo, einem Nicht-Raum zwischen gestern und morgen. Der eindringliche Dokumentarfilm der syrischen Filmemacherin Liwaa Yazjis erzählt vom Verlust von Heimat und Sicherheit, von der realen und metaphorischen Bedeutung, die ein Haus, ein Heim im Leben eines Menschen haben.

Liwaa Yazji ist eine syrische Drehbuchautorin, Dichterin und Filmemacherin. 2015 hatte sie eine Residency im Poets House New York. Ihr Stück „Goats" hatte 2016 seine Premiere mit einer szenischen Lesung am Royal Court Theatre in London. Haunted ist ihr Debütfilm.

In Kooperation mit dem Verein für interkulturelles Theater Freiburg e.V. (www.interkulturelles-theater.de) und mit DaMigra e.V./MUT-Projekt.

Reihe: SYRISCHER DOKUMENTARFILM