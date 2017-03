Regie: Burkhard Grießenauer, Daniel Kunle, Holger Lauinge

D 2016 | 65 Min.



Gemeineigentum – Selbstorganisation – Solidarität. Seit vielen Jahren gibt es die Netzwerkstruktur des Mietshäuser Syndikates mit mehr als hundert Hausprojekten in Stadt und Land, um die Wohnungsfrage auf der Basis anderer Werte zu organisieren. Finanzschwache Gruppen können sich durch die Solidarität anderer ermächtigen und so bezahlbare Räume sichern.

In Das ist unser Haus! Erläutern Akteure des Mietshäuser Syndikats das Modell der kollektiven Raumaneignung. Mit Impressionen aus den Projekten Freie Hütte (Lübeck), LÜDIA (Hadmersleben), Handwerkerhof Ottensen (Hamburg), Jugendwohnprojekt Mittendrin (Neuruppin) u. v. m.

Reihe: Freiburger Fenster