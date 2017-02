MIGUEL GOMES’ GRANDIOSE FILMTRILOGIE »1001 NACHT«

Regie: Miguel Gomes | Buch: Miguel Gomes

Portugal, Frankreich, D, Schweiz 2015 | OmU | 131 Min.

Scheherazade erzählt, wie die Verzweiflung die Menschen heimsucht: »Oh glückseliger König, man behauptet, dass eine traurige Richterin zu weinen beginnt, anstatt das Verdikt zu sprechen, wenn die Nacht der drei Mondscheine hereinbricht. Ein Mörder auf der Flucht irrt mehr als vierzig Tage durchs Hinterland, träumt von Huren und Rebhühnern und versteckt sich, um der Polizei zu entkommen. Sich an einen tausendjährigen Olivenbaum erinnernd, erzählt eine verletzte Kuh traurige Geschichten. Die Bewohner eines Hochhauses in einem Vorort retten Papageien und urinieren in die Aufzüge, umgeben von Toten und Geistern, aber auch von einem Hund, der…«. Und als der neue Tag sich ankündigt, schweigt Scheherazade.

