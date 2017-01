Regie: Göran Hugo Olsson

Schweden 2014 | OmU | 85 Min.

Der Film setzt sich auf vielschichtige Weise mit den afrikanischen Befreiungsbewegungen der 1960er, -70er und -80er Jahre auseinander. Wieder entdecktes Archivmaterial über die gewaltvolle Konfrontation mit den Kolonialmächten wird kombiniert mit Zitaten aus Frantz Fanons Text „Die Verdammten dieser Erde“. Lauryn Hill, die als Frontsängerin der Fugees bekannt wurde, erweckt die Textausschnitte mit ihrer Stimme zum Leben. Interviews und Aufnahmen der Befreiungsbewegung in Angola, der FRELIMO in Mozambique und dem Unabhängigkeitskampf in Guinea-Bissau werden dokumentarischen Bildern von Siedlungen in Rhodesien (Simbabwe), schwedischen Missionaren in Tansania und einem Streik in einer schwedischen Mine in Liberia gegenübergestellt. Zu Beginn gibt die Expertin für „decolonial studies“ Prof. G. C. Spivak, einen Einblick in Leben und Werk von Frantz Fanon und stellt den Film in einen aktuellen Kontext. In ihrem Kommentar führt sie den Genderaspekt ein und beschreibt, dass die koloniale Befreiung und die Emanzipation der Frau zusammengehören. Entstanden ist ein filmischer Essay, der Archivmaterial, Fanons Text, Lauryn Hills Stimme und Musik verbindet und so die komplexen theoretischen Ideen in eine emotionale Filmerfahrung übersetzt.

Reihe: Von der Philosophie ins Kino