Regie: Miguel Gomes | Buch: Miguel Gomes, Mariana Ricardo

Portugal 2015 | OmU | 125 Min.

Scheherazade erzählt von den Sorgen, welche das Land plagen: «Oh glückseliger König, man behauptet, dass in einem traurigen Land unter den Ländern, wo man von Walen und Meerjungfrauen träumt, die Arbeitslosigkeit sich ausbreitet. An manchen Orten brennt der Wald in der Nacht trotz des Regens und an anderen können Männer und Frauen es kaum erwarten, sich mitten im Winter ins Wasser zu stürzen. Manchmal sprechen die Tiere, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass jemand ihnen zuhört. In diesem Land, in dem die Dinge nicht so sind wie sie scheinen, reiten die Mächtigen auf Kamelen und verbergen ihre schmachvolle Erektion. Sie warten sehnlichst auf den Moment der Steuereintreibung, um einen Zauberer bezahlen zu können, der….». Und als der neue Tag sich ankündigt, schweigt Scheherazade.

Reihe: MIGUEL GOMES’ GRANDIOSE FILMTRILOGIE »1001 NACHT«