Algerien/F/D 2005 | 101 Min.

Die zwölfjährige Zaїna begibt sich nach dem Tod ihrer Mutter in die Obhut ihres leiblichen Vaters Mustapha, den sie zuvor nicht kannte. Er ist Nomade und soll die besten Reiter und Vollblutpferde seines Stammes zum Agdal, dem berühmten Pferderennen in Marrakesch führen. Auf der abenteuerlichen Reise durch die Wüstenlandschaft des Atlas lernt Zaїna nicht nur ihren Vater kennen, sondern wächst auch zu einer begnadeten Reiterin heran. Doch beim Agdal dürfen eigentlich nur männliche Reiter an den Start … Kann das mutige Mädchen dennoch zeigen, was sie kann und dass sie Zaїna, die Königin der Pferde, ist?

Reihe: Kinderkino