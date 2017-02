Regie: Céline Sciamma

Frankreich 2011 | OmU | 84 Min.

Laure trägt ihre Hosen am liebsten weit und die Haare kurz. Als sie umzieht, stellt sie sich ihren neuen Freund _innen als Michael vor. Für ihre Familie bleibt sie Laure, doch für die anderen Kinder und Jugendlichen ist sie Michael, der lässig in die Gegend spuckt, Fußball spielt und in den sich Lisa verliebt. Laure/Michael kostet das neue Leben aus, als ob der Sommer ewig so sein könnte ...

In Kooperation mit FLUSS e.V. - Bildung zu Geschlecht und sexueller Orientierung

Reihe: Tritta-Jubiläum