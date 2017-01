Mittwochskino: Unter Null - Leben im Schnee

Regie: Quentin Brown | mit: Wissenschaftliche Beratung: Asen Balikci, Guy Mary-Rousselière

USA 1959-1965 | OmeU | 102 Min.

Diese Filme zeigen die Lebensrealität des traditionellen Inuit-Lebens – vor der europäischen Akkulturation. Diese Netsilik Inuits aus der Pelly Bay-Region in der kanadischen Arktis hatten lange Zeit fern von anderen Menschen gelebt und waren gänzlich abhängig vom Land und ihrem originären Einfallsreichtum, um zu überleben in den Härten des arktischen Jahres. Die Filmaufnahmen entstanden 1963 und 1964, jeweils im Sommer, sowie 1965 im späten Winter: unter der ethnografischen Leitung von Dr. Asen Balikci von der Universität Montréal, assistiert von Guy Mary-Rousseliere, O.M.I., zwei Anthropologen mit beachtlicher Arktis-Erfahrung. Erforderlich war ein Minimum an kultureller Rekonstruktion beim Filmen; die Netsilik-Familien waren ohne Weiteres bereit, erneut in den früheren Lebensformen zu leben, und zeigten eine beachtliche Fähigkeit, jene Lebensformen zu erinnern und darzustellen. Heute gilt die Netsilik-Serie als eine der bekanntesten Dokumente über die Inuit.



AT THE WINTER SEA ICE CAMP



Teil 1 | OmeU | 36 Min.



Im späten Winter, bei harter Kälte, freuen sich die Menschen und Hunde, den Treck zu beenden und ein Lager aufzuschlagen. In der blauen Dämmerung sondieren die Männer den Schnee, dann stellen sie Wandblöcke her, während die Frauen einen Lagerplatz freischaufeln. Bald sind alle unter einer schützenden Decke; und im schwankenden Licht der Steinlampe schlafen sie; die Atemluft steigt kalt auf.



AT THE WINTER SEA ICE CAMP



Teil 2 | OmeU | 36 Min.



Am Morgen legen die Frauen die Felle auf den Iglus aus, um sie zu lüften. Die Kinder spielen, indem sie einen Fellball mit einem knöchernen Schläger hauen. Die Männer warten geduldig auf Robben-Zeichen, und die Frauen spielen mit den Babys, nähen, reparieren die Iglus, stillen; eine alte Frau wiegt sich beim Singen. Eine Frau zeigt einem älteren Mädchen, wie Fell zu Kleidung zugeschnitten wird. Dann kommen die Robben an…

AT THE WINTER SEA ICE CAMP



Teil 3 | OmeU | 30 Min.



Die Arbeit an einem großen Gemeinschaftsiglu beginnt, und alle beteiligen sich an den Bauarbeiten; Frauen türmen Schnee auf das Iglu: Schaufel für Schaufel schleudern sie ihn hoch.

