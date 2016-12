Regie: cine rebelde

Deutschland 2016 | 101 Min.

Beim diesjährigen Greenmotions Filmfestival wurde der Film des Freiburger Kollektivs cine rebelde vom Publikum gefeiert und mit einem Preis ausgezeichnet. Beyond the Red Lines ist die Geschichte einer wachsenden Bewegung, die „Es reicht! Ende Gelände!“ sagt, zivilen Ungehorsam leistet und die Transformation hin zu einer klimagerechten Gesellschaft selber in die Hand nimmt.

Reihe: BEST OF 2016