BEST OF 2016 | Kinderkino

Regie: Wolfgang Petersen | Buch: nach dem Roman von Michael Ende

D, USA 1984 | DF | 97 Min.

Bastian ist auf der Flucht. Schon wieder wird er von Klassenkameraden gehänselt und durch die Straßen gejagt. Als er auf der Suche nach einem Versteck in den Buchladen eines alten Mannes gerät, entdeckt er dort ein Buch, das ihn sehr neugierig macht. Heimlich nimmt er es mit und beginnt auf dem Dachboden der Schule zu lesen. Sofort taucht Bastian ein in das Land Phantásien, das in großer Gefahr ist. Weite Teile verschwinden einfach im schwarzen Nichts. Niemand weiß, wie man dieses Nichts aufhalten kann. Und schließlich ist auch die Kindliche Kaiserin schwer erkrankt. So lastet alle Hoffnung auf dem jungen Krieger Atréju, der nach einem Retter suchen soll. Bastian ist so überwältigt von dem spannenden Abenteuer, dass er die Zeit um sich herum vollkommen vergisst. Doch je weiter er liest, desto mehr kommen ihm Zweifel. Ist er etwa derjenige, nach dem Atréju sucht?

Reihen: BEST OF 2016