Deutschland 2016 | 45 Min.

Im Januar haben wir fünf Studentinnen mit ihrem Dokumentarfilm zu Gast: Freiburger Studentinnen porträtieren sechs geflüchtete Frauen aus Afghanistan, Syrien und Chile und vermitteln uns einen Einblick in ihr Leben, ihre

Tätigkeiten, Gedanken und Gefühle. – Was ist ihre besondere Situation als geflüchtete Frauen? Was erwarten, erhoffen sie von einem integrierten Leben in Deutschland? Welche Hürden galt und gilt es zu nehmen, was erwarten sie sich in der Zukunft? Wie sehen sie Deutschland und die Deutschen?

In Kooperation mit Wolfgang Stickel, Medienwerkstatt Freiburg.

Reihe: Freiburger Fenster